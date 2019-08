Genel Energy PLC (GENL) Genel Energy PLC: Transaction in Own Shares 23-Aug-2019 / 17:51 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 23 August 2019 Genel Energy plc (the 'Company') Transaction in Own Shares Genel Energy plc announces that on 23 August 2019 it has purchased a total of 131,330 ordinary shares of 10 pence each in the Company as part of the Company's buyback programme announced on 25 June 2019. Volume weighted average price per share 181.4075 pence Highest price Per Share 182.9000 pence Lowest price Per Share 179.0000 pence The Company currently intends to hold the purchased shares as treasury shares. Following this purchase, Genel Energy plc holds 2,222,516 ordinary shares in treasury, and has 278,025,682 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). Aggregated Information Exchange venue Volume weighted average price Aggregated volume XLON 181.3416 56156 UBSY 181.6181 31887 CCEU 180.8374 16274 AQXE 182.1182 6111 CHIX 182.0967 5062 CGME 179.8000 3837 CHID 182.1810 3234 BATP 181.2497 2994 XUBS 181.7611 2072 MSSI 182.2000 2040 TRQM 181.6319 930 BATD 181.7164 433 BATE 181.0000 300 Transaction Details In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a schedule of individual trades executed on behalf of the Company by Canaccord Genuity Wealth Limited is set out below: Price Date Time Quantity Exchange Trade ID (pence) Venue 181.8 23/08/2019 10:30:40 123 XLON 00051545698TRLO0 181.8 23/08/2019 10:30:40 81 CHIX 00051545699TRLO0 182.2 23/08/2019 10:31:09 534 CCEU 00051545706TRLO0 182.2 23/08/2019 10:48:09 930 XLON 00051546217TRLO0 182.6 23/08/2019 10:53:41 755 XLON 00051546422TRLO0 182.6 23/08/2019 10:53:41 85 CHIX 00051546421TRLO0 182.8 23/08/2019 10:58:13 2417 UBSY 00051546571TRLO0 182.8 23/08/2019 11:08:59 2403 UBSY 00051546916TRLO0 181.8 23/08/2019 13:00:44 451 CHIX 00051550064TRLO0 181.8 23/08/2019 13:00:44 2000 CHIX 00051550063TRLO0 181.8 23/08/2019 13:00:44 2328 XLON 00051550065TRLO0 181.8 23/08/2019 13:00:44 2184 XLON 00051550066TRLO0 181.1 23/08/2019 13:03:17 2604 UBSY 00051550232TRLO0 180.6 23/08/2019 13:03:50 1280 XLON 00051550253TRLO0 180.6 23/08/2019 13:03:50 1000 XLON 00051550252TRLO0 180.6 23/08/2019 13:03:50 2793 CCEU 00051550256TRLO0 180.4 23/08/2019 13:08:59 2394 UBSY 00051550385TRLO0 180.2 23/08/2019 13:13:40 2459 CCEU 00051550576TRLO0 180 23/08/2019 13:21:08 2522 XLON 00051550838TRLO0 179.8 23/08/2019 13:23:09 600 XLON 00051550905TRLO0 179.8 23/08/2019 13:23:09 1762 XLON 00051550906TRLO0 179.4 23/08/2019 13:25:19 2572 XLON 00051550998TRLO0 179.6 23/08/2019 13:25:19 2197 CCEU 00051550999TRLO0 179 23/08/2019 13:29:29 2197 UBSY 00051551200TRLO0 180.2 23/08/2019 14:00:21 2481 XLON 00051552150TRLO0 180 23/08/2019 14:01:29 2246 XLON 00051552195TRLO0 180 23/08/2019 14:01:29 2611 UBSY 00051552196TRLO0 180.2 23/08/2019 14:15:24 534 UBSY 00051552508TRLO0 179.8 23/08/2019 14:15:35 1284 CGME 00051552513TRLO0 179.8 23/08/2019 14:15:35 869 CGME 00051552514TRLO0 179.8 23/08/2019 14:15:35 913 CGME 00051552515TRLO0 179.8 23/08/2019 14:15:35 771 CGME 00051552519TRLO0 180.2 23/08/2019 14:24:51 2731 CCEU 00051552783TRLO0 180.8 23/08/2019 14:31:40 1498 XLON 00051553464TRLO0 180.8 23/08/2019 14:31:40 647 XLON 00051553463TRLO0 180.8 23/08/2019 14:31:40 580 XLON 00051553465TRLO0 181 23/08/2019 14:31:40 1500 XLON 00051553467TRLO0 181 23/08/2019 14:31:40 300 BATE 00051553466TRLO0 181 23/08/2019 14:31:40 266 XLON 00051553468TRLO0 180.9 23/08/2019 14:33:09 2443 BATP 00051553620TRLO0 182 23/08/2019 14:37:56 534 CCEU 00051553945TRLO0 182 23/08/2019 14:37:56 2516 CCEU 00051553946TRLO0 181.6 23/08/2019 14:38:26 1203 XLON 00051553999TRLO0 181.6 23/08/2019 14:38:26 1313 XLON 00051554000TRLO0 182 23/08/2019 14:46:59 2270 UBSY 00051554490TRLO0 181.6 23/08/2019 14:48:52 2600 XLON 00051554614TRLO0 182.6 23/08/2019 15:08:52 1043 XLON 00051556095TRLO0 182.6 23/08/2019 15:08:52 22 XLON 00051556094TRLO0 182.6 23/08/2019 15:08:52 947 XLON 00051556093TRLO0 182.6 23/08/2019 15:08:52 430 XLON 00051556092TRLO0 182.2 23/08/2019 15:12:39 2536 UBSY 00051556361TRLO0 182.9 23/08/2019 15:45:39 2417 UBSY 00051557899TRLO0 182.8 23/08/2019 15:47:56 551 BATP 00051557987TRLO0 182.4 23/08/2019 16:00:23 53 CHID 00051558701TRLO0 182.4 23/08/2019 16:00:23 1763 CHID 00051558700TRLO0 182.4 23/08/2019 16:00:23 2362 CHIX 00051558698TRLO0 182.8 23/08/2019 16:00:23 3873 UBSY 00051558699TRLO0 181.7 23/08/2019 16:02:39 1566 UBSY 00051558889TRLO0 181.8 23/08/2019 16:07:35 2510 CCEU 00051559285TRLO0 181.2 23/08/2019 16:11:11 2355 UBSY 00051559596TRLO0 181.6 23/08/2019 16:11:59 131 CHID 00051559682TRLO0 181.6 23/08/2019 16:11:59 128 XUBS 00051559684TRLO0 181.6 23/08/2019 16:11:59 131 TRQM 00051559686TRLO0 181.6 23/08/2019 16:11:59 132 BATD 00051559687TRLO0 181.6 23/08/2019 16:13:01 83 CHID 00051559768TRLO0 181.6 23/08/2019 16:13:01 83 XUBS 00051559769TRLO0 181.6 23/08/2019 16:13:01 81 TRQM 00051559770TRLO0 181.6 23/08/2019 16:13:01 85 BATD 00051559771TRLO0 181.6 23/08/2019 16:14:51 340 TRQM 00051560049TRLO0 181.7 23/08/2019 16:14:51 1710 UBSY 00051560047TRLO0 181.7 23/08/2019 16:15:19 122 CHID 00051560174TRLO0 181.7 23/08/2019 16:15:19 122 XUBS 00051560176TRLO0 181.7 23/08/2019 16:15:19 122 TRQM 00051560178TRLO0 181.7 23/08/2019 16:15:19 120 BATD 00051560179TRLO0 181.6 23/08/2019 16:18:26 900 XLON 00051560405TRLO0 182 23/08/2019 16:21:11 83 CHIX 00051560608TRLO0 182 23/08/2019 16:21:11 2500 AQXE 00051560607TRLO0 181.9 23/08/2019 16:22:13 948 XUBS 00051560660TRLO0 182.2 23/08/2019 16:22:13 1336 MSSI 00051560661TRLO0 182.2 23/08/2019 16:24:21 1500 XLON 00051560766TRLO0 182.2 23/08/2019 16:24:21 1111 AQXE 00051560765TRLO0 181.8 23/08/2019 16:24:43 3166 XLON 00051560796TRLO0 182 23/08/2019 16:24:43 565 CHID 00051560803TRLO0 182 23/08/2019 16:24:43 423 CHID 00051560804TRLO0 182.2 23/08/2019 16:24:43 873 XLON 00051560800TRLO0 182.2 23/08/2019 16:24:43 50 XLON 00051560799TRLO0 182.2 23/08/2019 16:24:43 1500 XLON 00051560798TRLO0 182.2 23/08/2019 16:24:43 2500 AQXE 00051560797TRLO0 182.2 23/08/2019 16:24:43 873 XLON 00051560801TRLO0 182.4 23/08/2019 16:24:43 355 XLON 00051560802TRLO0 182.2 23/08/2019 16:26:09 704 MSSI 00051560872TRLO0 181.8 23/08/2019 16:26:38 94 CHID 00051560905TRLO0 182 23/08/2019 16:26:38 10000 XLON 00051560904TRLO0 182 23/08/2019 16:26:38 93 XUBS 00051560908TRLO0 182 23/08/2019 16:26:38 94 TRQM 00051560909TRLO0 182 23/08/2019 16:26:38 96 BATD 00051560910TRLO0 181.6 23/08/2019 16:28:00 910 XLON 00051560976TRLO0 181.6 23/08/2019 16:28:00 910 XLON 00051560977TRLO0 181.6 23/08/2019 16:29:22 46 TRQM 00051561037TRLO0 181.6 23/08/2019 16:29:22 111 XUBS 00051561039TRLO0 181.6 23/08/2019 16:29:43 587 XUBS 00051561086TRLO0 181.4 23/08/2019 16:29:45 2287 XLON 00051561091TRLO0 181.6 23/08/2019 16:29:45 49 TRQM 00051561090TRLO0 181.3 23/08/2019 16:29:49 67 TRQM 00051561098TRLO0 -ends- For further information, please contact: Genel Energy +44 20 7659 5100 Andrew Benbow, Head of Communications Vigo Communications +44 20 7830 9700 Patrick d'Ancona Notes to editors: Genel Energy is an independent oil and gas exploration and production company listed on the main market of the London Stock Exchange (LSE: GENL, LEI: 549300IVCJDWC3LR8F94). The Company, with headquarters in London and offices in Ankara and Erbil, is one of the largest London-listed independent oil producers, and is the largest holder of reserves and resources in the Kurdistan Region of Iraq. Genel has highly cash-generative oil production from the Taq Taq and Tawke licences, with material growth potential from other assets in the portfolio. Genel also continues to pursue further growth opportunities. For further information, please refer to www.genelenergy.com

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 23, 2019 12:51 ET (16:51 GMT)