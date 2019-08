The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.08.2019

ISIN Name



BMG5194K1036 JOYCE BOUTIQUE HD-,10

CA42370Q1063 HEMPCO FOOD AND FIBER INC

CA76973G1072 ROADMAN INV. CORP.

CNE1000003L1 SHENJI GR.KU.MA.TO.H YC 1

ES0165515117 NATRA SA INH. EO 0,1332

US7236641087 PIONEER ENRGY SVCS DL-,10

US8762141070 TARONIS TECHS INC. 2018

US94986RUQ28 3,75 WELLS FARGO 2031