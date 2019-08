Stuttgart (ots) - Im vermeintlichen Musterländle dauern die Reparaturarbeiten mit Abstand am längsten. In Benediktbeuren, Darmstadt oder Hamburg wird die Miete inzwischen von neuen Verordnungen erfasst - in Baden-Württemberg wird weiter geprüft. Das Thema habe hohe Priorität, versichert das Stuttgarter Wirtschaftsministerium - vom Schlusslicht der Reformbewegung klingt das schon ein wenig absonderlich.



