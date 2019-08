FRANKFURT (Dow Jones)--Ein Händler von Lang & Schwarz hat am Freitagabend von einem äußerst lebhaften Geschäft mit deutschen Aktien nach der Schlussglocke gesprochen: "Es war wirklich viel - mit der klaren Tendenz nach unten bei den Kursen". Der Ausverkauf der Wall Street habe auch hierzulande für weitere Abgaben gesorgt. Verkauft worden sei querbeet - ohne Auffälligkeiten bei einzelnen Werten. Deutsche Bank wurden am Abend 1,3 Prozent schwächer gestellt. Die Bank hatte einen Vergleich mit der US-Börsenaufsicht SEC wegen des Verstoßes gegen Antikorruptionsregelungen getroffen und sich zur Zahlung von 16 Millionen Dollar bereit erklärt. Der Marktteilnehmer wollte die Kursschwäche aber nicht mit der Meldung in Verbindung bringen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.550 11.612 -0,5% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 23, 2019 16:32 ET (20:32 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.