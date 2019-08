Kalenderwoche 34 (19. bis 23. August 2019) am KMU-Anleihen-Markt: Die Chancen eG emittiert die sogenannte "BildungsCHANCEN-Anleihe" (WKN: A2TSCT) mit einem Emissionsvolumen in Höhe von bis zu 13 Mio. Euro. und einer Laufzeit von 12 Jahren. Die Anleihe wird mit einem festen Zinssatz in Höhe von 3,00% p.a. verzinst und in zwei Tranchen im August 2019 (5 Mio. Euro) und im Frühjahr 2020 (8 Mio. Euro) platziert. Die Mindestinvestitionssumme beträgt 5.000 Euro. Die Verwendung der Anleihemittel, die zur Finanzierung von Studiengebühren eingesetzt werden, wird dabei durch die HmcS Treuhand GmbH als Mittelverwendungskontrolleur überwacht.

Rating bestätigt - die Scope Ratings GmbH hat in den letzten Tagen sowohl das Emittenten-Rating der Euroboden GmbH mit "B+" als auch das Anleihen-Rating des Unternehmens mit "BB" bei stabilem Ausblick bestätigt. Demnach entsprechen die Finanzkennzahlen sowie das voranschreitende Wachstum des Unternehmens den Erwartungen der Scope-Analysten. Beim Anleihen-Rating bezieht Scope neben der Euroboden-Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A2GSL68) auch die neue Euroboden-Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2YNXQ5) ein, die mit einem Gesamtvolumen von bis zu 30 Mio. Euro im September 2019 begeben werden soll.

Die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG haben in dieser Woche die beiden in 2017 begebenen Anleihen (A19MDV und A19JEV) der Metalcorp Group S.A. weiterhin jeweils mit 4,5 von 5 möglichen Sternen bewertet.Die Metalcorp Group B.V. habe in den letzten Jahren die Erträge kontinuierlich steigern können und sei seit ihrem Bestehen profitabel, so die Analysten. In einem weiteren Mittelstandsanleihen-Barometer ...

