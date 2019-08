24.08.2019 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Die CA Immo präsentierte sehr solide Halbjahreszahlen und bestätigte ihr Finanzziel eines FFO 1 von mind. EUR 125 Mio. im Jahr 2019. Die Mieterlöse kletterten zum Halbjahr um 19% auf EUR 111,4 Mio. was teils aus der IFRS 16 Anwendung resultierte und teils aus dem Portfoliowachstum (10% Plus). Das Neubewertungsergebnis zog von EUR 48,7 Mio. im Vorjahr auf EUR 114,8 Mio. im 1. Halbjahr 2019 an hauptsächlich infolge von Wertanpassungen bei Entwicklungsprojekten ...

