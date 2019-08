Unterföhring (ots) - Janine Pink gewinnt "Promi Big Brother" und "Promi Big Brother gewinnt klar die Prime Time: Das große Finale mit Jochen Schropp und Marlene Lufen erzielt am Freitagabend herausragende 18,5 Prozent Marktanteil (14-49 J.) und ist damit das stärkste "Promi Big Brother"-Finale seit 2015. Mit sehr guten 13,2 Prozent Tages-Marktanteil gewinnt SAT.1 den Freitag.



Die After-Show auf sixx mit "Promi Big Brother - Die Late Night Show" erreicht am Finaltag sehr gute 6,0 Prozent Markanteil (14-49 J.) und damit den Final-Bestwert seit 2014.



Knappes Rennen um die 100.000 Euro: Mit 53,18 Prozent der Stimmen wählen die Zuschauer die Soap-Darstellerin Janine Pink zur "Promi Big Brother"-Siegerin, sie gewinnt damit 100.000 Euro. "Eigentlich habe ich mit Tobi ja schon den Hauptgewinn - jetzt auch noch das! Ich kann es immer noch nicht glauben, ich brauche noch eine Woche! Amazing!", so Janine nach ihrem Sieg.



Rund 35,9 Millionen Video Views auf den digitalen Plattformen (Stand: 23. August 2019) machen "Promi Big Brother" für SAT.1 und sixx auch online zum herausragenden Erfolg. SAT.1 freut sich auf "Promi Big Brother" 2020.



"Promi Big Brother"-Votingergebnisse ("Wer soll auf dem Campingplatz

bleiben?"):



Freitag, 16. August 2019

Janine: 73,61 %, Eva: 26,39 %



Samstag, 17. August 2019

Jürgen: 60,64 %, Zlatko: 39,36 %



Sonntag, 18. August 2019

Tobi: 73,20 %, Jürgen: 26,80 %



Montag, 19. August 2019

Exit-Voting 1: Janine: 63,86 %, Theresia: 19,94 %, Ginger: 16,20 %

Exit-Voting 2: Janine: 50,27 %, Chris: 49,73%



Dienstag, 20. August 2019

Joey: 75,70 %, Sylvia: 24,30 %



Mittwoch, 21. August 2019

Almklausi: 83,94 %, Lilo: 16,06 %



Donnerstag, 22. August 2019 (Halbfinale)

Theresia: 58,65 %, Almklausi: 41,35 %



Freitag, 23. August 2019 (Finale)

Janine: 53,18 %, Joey: 46,82 % Fotomaterial der Finalshow von "Promi Big Brother" finden Sie auf unserer Presseseite unter http://presse.sat1.de/promibigbrother.



Basis: Marktstandard TV



Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 24.08.2019 (vorläufig gewichtet)



