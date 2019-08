Unmittelbar vor Beginn des G7-Gipfels im französischen Biarritz will sich Staatschef Emmanuel Macron in einer TV-Ansprache an seine Landsleute wenden. Die Rede sei für Samstag um 13.00 Uhr geplant, berichteten der französische Radionachrichtensender Franceinfo und andere französische Medien am späten Freitagabend unter Berufung auf das Pariser Präsidialamt. Macron wolle über die Themen und Ziele des dreitägigen Treffens sprechen.

Auf der Tagesordnung stehen zahlreiche Krisen und Konflikte, unter anderem die Waldbrände im Amazonasgebiet und der Iran-Konflikt. Der Gipfel wird von über 13 000 Sicherheitskräften bewacht und beginnt am Samstagabend. Für das Spitzentreffen wurde der mondäne Badeort Biarritz in eine regelrechte Festung verwandelt./cb/DP/stk

