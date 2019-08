Die Erwartungen an den zweiten Quartalsfinanzbericht von The Trade Desk (WKN: A2ARCV) waren durchaus hoch. Im Jahr 2019 hat die Aktie bisher richtig Gas gegeben und konnte seit Jahresbeginn 134 % wachsen. Die Investoren hofften, dass das Werbeunternehmen der nächsten Generation sein rasantes Tempo beim Umsatzwachstum würde fortsetzen können. Denn so ist die Aktie auf die Höchststände geschnellt. Und das Unternehmen hat dann auch nicht enttäuscht. The Trade Desk konnte einen Umsatz von 159,92 Mio. ...

