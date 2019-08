Nullzins, Soli, Konjunkturprogramme - Berlin sorgt sich um die Wahlerfolge der AfD in Ostdeutschland. Und legt in vorauseilender Rezessionsangst die Axt an die Grundpfeiler unserer Wirtschaftsordnung.

Nun also ist es wissenschaftlich bestätigt, testiert von höchster Stelle, von Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman: "Die Welt hat ein Deutschland-Problem." Der amerikanische Ökonom kritisiert die "geradezu besessene" Angst der Deutschen vor Schulden - eine Angst, "die inzwischen die gesamte Weltwirtschaft bedroht", so Krugman - und er verrührt in seinem Beitrag für die "New York Times" noch einmal seine sattsam bekannte Kritik an der deutschen "Austeriätspolitik" nach der Finanzkrise: Das Spardiktat der Deutschen habe den Kontinent in eine Krise gestürzt; Europa leide unter hoher Arbeitslosigkeit; Konsumenten und Unternehmen gäben zu wenig Geld aus. Also müsse die Bundesregierung endlich das billige Geld verjubeln, das die Notenbanken und Finanzmärkte ihr geradezu aufdrängen: Milliarden zum Nulltarif leihen, mehr Beschäftigung schaffen, den Konsum stimulieren - und etwa in die marode Infrastruktur investieren.

Wahr daran ist, dass Deutschland in der Euro-Krise fiskalpolitisch gegeizt und damit die historische Chance verpasst hat, das Land mit sorgenvollem Blick auf chauvinistische und neonationalisierte Wirtschaftsinteressen in China, den USA und Russland noch stärker kontinentweit zu integrieren. Ein schweres Versäumnis. Statt dessen hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die Richtlinienkompetenz in Sachen Wirtschaftspolitik an die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt übertragen - und es EZB-Chef Mario Draghi überlassen, mit der Senkung der Leitzinsen und dem Ankauf von Staatsanleihen den Versuch zu unternehmen, mehr Kredite in Umlauf, die Wirtschaft durch Verschuldung zum Nulltarif auf Trab zu bringen. Ein historisch einmaliger Akt der freiwilligen Selbstentmachtung seitens Merkel. Und ein auf hohem Technokraten-Niveau gescheiterter Versuch der geldpolitischen Globalsteuerung seitens Draghi.

Profitiert haben davon vor allem die Rechtspopulisten in Europa, die denselben Fundamentalprotest in die Gesellschaft tragen, der geldpolitisch in Schach gehalten werden soll. Profitiert haben die Staaten als Schuldner, die Finanzmärkte und ihre Kundschaft (die Vermögenden) - und natürlich die Illusionskünstler unter den Ökonomen, die auf offener Bühne die Jungfrau der Ordnungspolitik zersägen und uns glauben machen, sie würde dabei schon keinen Schaden nehmen. Fakt ist allerdings: Der Preis aller Preise in der Marktwirtschaft, der Preis des Geldes, ist rettungslos verzerrt - und es ist der EZB in zehn Jahren nicht gelungen, ihn auch nur halbwegs zu rehabilitieren. Im Gegenteil. Die EZB führt inzwischen Vermögenswerte von 2900 Milliarden Euro in ihren Büchern. An den Finanzmärkten sind Euro-Staatsanleihen im Wert von 3800 Milliarden Euro und 1100 Milliarden schwere Unternehmensanleihen in Umlauf, die eine negative Rendite aufweisen. Am Mittwoch wurde erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik eine 30-jährige Bundesanleihe mit einem Minuszins (0,11 Prozent) verkauft.

Und ausgerechnet jetzt also, da das Scheitern des Zinskeynesianismus endgültig offensichtlich ist, soll es fiskalpolitisch verdoppelt werden? Rufen Paul Krugman und IW-Chef Michael Hüther, DIW-Chef Marcel Fratzscher und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) nach nullzinsfinanzierten Investitionen und Konjunkturprogrammen? Mit Verlaub: Das ist nicht nur Wirtschaftspolitik am Rande des Systemzusammenbruchs - die "Lösung" einer Krise im Wege ihrer Verschärfung. Sondern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...