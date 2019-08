Nachdem die Aktie von Morphosys im Juli 2018 bei 124,90 Euro ein neues Mehrjahreshoch markiert hatte, ging dem Papier die Luft aus. Es folgte eine ausgedehnte Konsolidierungsbewegung. Auch in diesem Jahr schien die Aktie einfach nicht in Fahrt zu kommen. Doch zuletzt hat sich das Blatt gewendet. Auch die jüngste Schwäche an den Märkten konnte dem Titel kaum etwas anhaben. Im Monatsvergleich ist die Aktie von Morphosys im MDAX ganz weit vorne zu finden. Zuletzt gab es eine ganze Reihe positiver News. ...

