Köln (ots) -



Mädelsabende hat das Fernweh gepackt - sie tun sich zusammen und

reisen in diesem Sommer gemeinsam los. Auf ihrem Weg trifft Clare von

Mädelsabende drei Frauen, die erzählen, warum sie Reisen mutig und

frei gemacht hat - und wie sie damit andere Menschen bestärken. Die

Zuschauer nimmt Clare mit: In ihrem Reisetagebuch im WDR Fernsehen

und bei Instagram TV - und in den Instagram-Stories auf dem Kanal

@maedelsabende.



Nicht immer sind Reisen um die Welt selbstverständlich. Für Kim zum

Beispiel: Sie sitzt im Rollstuhl und bloggt über ihre Erfahrungen

beim Reisen. Clare will von ihr wissen, welche Abenteuer sie erlebt

hat. Außerdem lernt sie Annelie kennen, die für den guten Zweck

unterwegs ist. Sie zeigt, was das Reisen denen geben kann, die mit

harten Schicksalen zu kämpfen haben. Aber es soll auch um die gehen,

die nicht in die weite Welt hinausziehen können. Clare trifft sich

mit Margarita, die es trotzdem möglich macht, eine neue Kultur zu

entdecken - und zwar in ihrem Wohnzimmer.



Das Programm im Überblick:



25.08.-31.08.2019 auf dem Instagram-Kanal @maedelsabende und IGTV:

Themenwoche in den Instagram-Stories zum Thema 'Frauen auf Reisen',

Reportagen und Interviews mit den Protagonistinnen, eine durch die

User*innen geleitete Reise von Clare von Mädelsabende durch

Deutschland



WDR Fernsehen:

Am 29.08., ab 22.10 Uhr bei Frau tv im WDR Fernsehen, die 30-minütige

Reisereportage: "Mädelsabende - das Reisetagebuch: 3 Frauen, 3

Abenteuer"



