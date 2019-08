Was für ein Tag! Donald Trump hatte vor zwei Wochen neue Strafzölle gegen China angekündigt. Das Reich der Mitte rächt sich nun und kündigte neue Maßnahmen an. An den Aktienmärkten sorgte das für erste Verkäufe. Nach versöhnlichen Worten von US-Notenbank-Chef Jerome Powell erholten sich viele Kurse wieder. Doch dann twitterte Donald Trump...China hat am Freitag-Nachmittag angekündigt, neue Zölle für US-Waren im Wert von 75 Milliarden US-Dollar als Vergeltung für die angekündigten US-Strafzölle auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...