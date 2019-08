München (ots) - Alle Hoffnungen ruhen nach dem Ausscheiden der Herren auf den deutschen Hockey-Frauen. Das Team um Mannschaftskapitänin Janne Müller-Wieland steht nach einem 3:2-Sieg gestern Abend gegen Spanien im Finale der Europameisterschaft in Antwerpen und hat nun die Chance zum dritten Mal nach 2007 und 2013 den Titel zu holen. Das Erste überträgt das Finale am Sonntag live ab 16:00 Uhr. Gegnerinnen der DHB-Auswahl sind die Rekord-Europameisterinnen aus den Niederlanden.



Als Reporter wird Hockey-Olympiasieger Christian Blunck das Spiel kommentieren. Blunck holte mit der deutschen Nationalmannschaft 1991 den Europameistertitel.



Der Sportsonntag im Ersten, der mit der "Sportschau" um 15:00 Uhr beginnt und Berichte von der Weltmeisterschaft im Kanusprint, der Europameisterschaft im Springreiten und den Rad-Cyclassics in Hamburg vorsieht, wird somit um ein weiteres sportliches Highlight ergänzt.



Der Programmablauf im Überblick



Sonntag, 25. August 2019,

15:00-17:45 Uhr

Sportschau

Radsport Cyclassics

Reporter: Florian Naß

Übertragung aus Hamburg



ca. 15:10 Uhr

Kanusprint-WM

Reporter: Jörg Klawitter

Zusammenfassung aus Szeged



ca. 15:25 Uhr

Reit-Europameisterschaften

Springreiten

Reporter: Carsten Sostmeier

Übertragung aus Rotterdam



ca. 16:00 Uhr

Hockey-Europameisterschaften

Finale Damen

Deutschland - Niederlande

1. Halbzeit

Reporter: Christian Blunck

Übertragung aus Antwerpen



ca. 16:45 Uhr

Radsport Cyclassics

Reporter: Florian Naß

Übertragung aus Hamburg



ca. 16:55 Uhr

Hockey-Europameisterschaften

Finale Damen

Deutschland - Niederlande

2. Halbzeit

Reporter: Christian Blunck

Übertragung aus Antwerpen



ca. 17:40 Uhr

Wasserspringen

Cliffdiving-Series

Reporter: Torsten Püschel

Zusammenfassung aus Mostar ("Echtes Leben" entfällt, "Tagesschau" verschiebt sich auf 17:45 Uhr)



