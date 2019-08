LogMeIn zeigt, dass es auch Cloudfirmen gibt die Dividende zahlen und nicht so teuer bewertet erscheinen. Dies hat allerdings auch meist einen Grund, was in diesem Fall einmal mehr fehlendes organisches Wachstum ist. Insgesamt verliert LOGM Marktanteile und nur 20% der Umsätze verfügen über typisches cloudähnliche Wachstumsraten jenseits der 30%. Auch sind die Kernprodukte LogMeIn, GoTo und Jive nicht Qualitätsführer und haben harte Konkurrenz durch Firmen wie Slack, Teamviewer etc. Trotzdem kann ein solche Aktie ein interessantes Investment sein, wenn man sie zu dem richtigen Preis kauft, da es durchaus Übernahmepotential gibt, was auch das Management austauschen könnte. Mehr dazu Dieser Artikel LogMeIn Aktie: Cloudfirma mit Dividende (Jive, GoTo etc.) erschien zuerst auf investresearch.net. ...

