von Simone Groeneweg, €uro am SonntagOb Lesen, Schreiben oder Rechnen - in der Schule kann man viel lernen. Die Schulbildung qualifiziert die jungen Menschen für ihren weiteren Bildungsweg und das spätere Erwerbsleben. Immer wieder gibt es jedoch Diskussionen darüber, ob Schüler in der Schule heutzutage überhaupt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...