Basel (ots) - Das Mercosur-Abkommen wird die Handelsschranken zwischen der Schweiz

und den Mercosur-Staaten (Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay)

abbauen. Der Schweizer Tierschutz STS wendet sich nicht per se gegen

Freihandelsabkommen, wird allerdings die nun geschlossene

Uebereinkunft mit dem Mercosur kritisch analysieren bezüglich seiner

Forderungen bei Tier-, Umwelt- und Konsumentenschutz.



Der STS fordert die Beibehaltung der bisherigen Importkontingente,

insbesondere beim Fleisch, Produktionsstandards gemäss Schweizer

Tierschutzgesetz, strenge Fleisch-Hygienekontrollen an der Schweizer

Grenze sowie Massnahmen zur Verbesserung der Deklaration. Mit dem

Mercosur-Abkommen werden tierschutzwidrige und tierquälerische

Importprodukte auf den Markt kommen, welche bei Weitem nicht dem

Niveau der Inlandprodukte entsprechen. Für die KonsumentInnen wird es

ohne eine klare, konsequente Deklarationspflicht, kaum möglich sein,

sich hinsichtlich Tierschutz und der Produktionsmethoden zu

informieren.



Die Schweiz importierte im Jahr 2018 etwas über 21'000 Tonnen Fleisch

aus den Mercosur-Staaten. Von den 3'700 Tonnen Rindfleisch kommt der

Grossteil aus Paraguay und Uruguay. Von den über 16'000 Tonnen

Geflügelimporten stammen praktisch 100% aus Brasilien, dem weltweit

zweitgrössten Produzenten von Hühnerfleisch, mit

Produktionsbedingungen, die unseren Vorstellungen von Tierschutz

komplett widersprechen. Die Problematik in der Rinderhaltung liegt

u.a. bei der Feedlot-Haltung. Diese praktisch bodenunabhängige,

umwelt- und tierschützerisch höchst problematische Tierhaltung wird

mit der wachsenden Fleischproduktion stark gefördert. Hinzu kommt der

verbreitete, in der Schweiz verbotene Einsatz von Hormonen und von

Fütterungsantibiotika zur Leistungsförderung in der Tiermast.



Ferner macht der Schweizer Tierschutz STS auch auf die mit der

Nutztierhaltung zusammenhängende Abholzungsproblematik aufmerksam.

Flora und Fauna sind gefährdet, Wildtiere verlieren ihren Lebensraum.

Eine vom SECO in Auftrag gegebene Nachhaltigkeitsstudie wird erst im

Dezember 2019 erwartet. Gemäss ersten Informationen werden darin aber

keine konkreten und verbindlichen Kriterien im Bereich Tierschutz zu

finden sein.



Kontakt:



Dr. Stefan Flückiger

Geschäftsführer Agrarpolitik Schweizer Tierschutz STS

Telefon 079 621 29 84; stefan.flueckiger@tierschutz.com



Original-Content von: Schweizer Tierschutz STS, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100019041/100831389