Französischen Angaben zufolge belaufen sich die Kosten für den derzeitigen G7-Gipfel deutlich unter dem Niveau früherer Treffen. Die Rechnung stimmt aber nicht immer.

Der G7-Gipfel in Biarritz kostet nach Angaben des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron "zehn bis fünfzehn Mal" weniger als frühere Treffen. Das sei beispiellos, sagte Macron am Samstag vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs führender Wirtschaftsmächte, das am Abend begann. Ob das stimmt, blieb aber zunächst unklar.

Macron nannte keinen Betrag für die Kosten des dreitätigen Spitzentreffens in dem mondänen Seebad an der Atlantikküste. Die französische Regierungssprecherin Sibeth Ndiaye hatte vor wenigen Tagen aber gesagt, der Gipfel sei billiger als vorangegangene Treffen in Kanada oder in Italien - das Parlament habe 36,4 Millionen Euro dafür gebilligt. Ob darin auch die Kosten für den Einsatz der 13.000 Sicherheitskräfte eingerechnet sind, ließ sie aber offen.

Was die offiziellen Angaben für den letzten G7-Gipfel im kanadischen Québec angeht, hat Macron Recht. Die kanadische ...

