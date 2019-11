Phoenix and Paris (ots/PRNewswire) - Business France lädt die Geschäftsleitung von Axway ein, sich dem französischen Präsidenten in China anzuschließenDiese Woche schließen sich die Führungskräfte von Axway (Euronext: AXW.PA) in China der Delegation des französischen Präsidenten Emanuel Macron an. Der China-Besuch vom 4. bis 7. November wurde von Business France (https://www.businessfrance.fr/) organisiert, eine französische Regierungsorganisation, die französische Unternehmen bei Geschäftstätigkeiten im Ausland unterstützt."Axway ist sehr stolz, zu den französischen Unternehmen zu zählen, die für diese Mission ausgesucht wurden", so Yves Lajouanie, Senior Vice President, Alliances and Channels, EMEA, Axway. "Dadurch bietet sich uns eine einzigartige Möglichkeit, die Führungskräfte der chinesischen Tochtergesellschaften großer französischer Unternehmen zu treffen, unsere Beziehung mit diesen zu stärken und innovative Lösungen bereitzustellen, die ihnen zu einer erfolgreichen digitalen Transformation verhelfen."Axway wird sich der Präsidenten-Delegation anschließen, die 17 französische Unternehmen aus verschiedenen Branchen umschließt. Business France arrangierte für Axway und die anderen Unternehmen über 100 Geschäftstreffen in neun verschiedenen chinesischen Städten."China bietet als Markt eine erhebliche Geschäftsmöglichkeit", so Bill Kearney, General Manager für Axway Asia Pacific. "Mit der Unterstützung von Business France konnten wir bei Axway die Beziehungen zu unseren französischen Kunden mit Niederlassungen in China weiter ausbauen."Axway ist mit China durch seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Axway China (??????????????) bereits vertraut. Sie wurde 1995 gegründet und verfügt aktuell über Niederlassungen in Peking, Shanghai und Hongkong mit Schwerpunkt auf der Software und den Dienstleistungen von Axway.About AxwayAxway enables customers to succeed using hybrid integration to connect people, systems, partners and ecosystems. Our hybrid integration platform, AMPLIFY, helps businesses accelerate digital transformation, create captivating experiences, and innovate services. It speeds integrations by combining traditional integration patterns with APIs and application integration using over 150 prebuilt connectors. 11,000 organizations worldwide rely on Axway for their integration challenges. www.axway.com (http://www.axway.com/)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/888303/Axway_Logo.jpgPressekontakt:jmolina@axway.comOriginal-Content von: Axway, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133865/4424141