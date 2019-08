Die weltweiten Indizes zeigen sich in diesen Tagen wieder volatiler. Zugegeben, die letzte Handelswoche war doch wieder vermehrt von einer Erholung geprägt gewesen. Nichtsdestoweniger stehen DAX und Co. noch immer deutlich tiefer als vor ein paar Wochen oder Monaten. Viele Investoren scheinen daher derzeit besonders nervös und auf der Suche nach vermeintlich sicheren Häfen zu sein. Gold feiert so nun eine gewisse Renaissance und auch Gold-ETFs erfreuen sich einer ungebrochenen Beliebtheit. Schauen ...

