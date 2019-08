Berlin (ots) - Die Berliner Philharmoniker und ihr neuer Chefdirigent Kirill Petrenko haben mit einem großen Konzerterlebnis für einen der zehn reichweitenstärksten Samstagabende im rbb Fernsehen in diesem Jahr gesorgt. Während für rund 35.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Brandenburger Tor in Berlin live und unter freiem Himmel die "Ode an die Freude" aus der 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven erschallte, sahen bundesweit im Schnitt 314.000 Menschen dem Musikereignis im rbb Fernsehen zu.



Damit verfolgten insgesamt rund 350.000 Menschen die ebenso anrührende wie mitreißende Darbietung des weltberühmten Orchesters und ihres neuen Chefs live. Im rbb-Sendegebiet allein schalteten rund 106.000 Menschen ein, um Petrenko und die Philharmoniker zu sehen, das entspricht einer Quote von 6,3 Prozent.



rbb-Intendantin Patricia Schlesinger: "Wir freuen uns, dass wir dieses wunderbare Geschenk der Philharmoniker und ihres neuen Chefdirigenten Kirill Petrenko an Berlin so vielen Menschen übermitteln konnten. Für alle Beteiligten im rbb bedeutete die Übertragung eine besondere Kraftanstrengung, aber sie hat sich in allen Belangen gelohnt: Solche Ereignisse zu teilen ist eine der zentralen Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks."



