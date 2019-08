Das Allokations-Depot verlor im 2 Wochen-Vergleich -0,4 %. Der MSCI World - Index gab im gleichen Zeitraum um - 2,2 % nach (beide Angaben jeweils auf EUR-Basis).Die Outperformance des Depots seit Auflegung 30.04.2019 beläuft sich damit aktuell auf + 5,4 %.Sowohl die aktuelle 20 %ige Positionierung in Liquidität (ca. 5 %) / Anleihen (ca. 10 %) / Gold (ca. 5 %) wie auch die sehr qualitäts- und trendorientierte Zusammenstellung des Aktien-Portfolios (ca. 80 %) wirkten sich relativ zum MSCI World-Index klar positiv aus.Wir halten an o.g. Allokations-Empfehlung wie auch Depot-Zusammensetzung weiterhin fest, da wir bis zu einem möglichen definitiven Korrektur-Tief z.B. von DAX und S&P 500-Index weitere mögliche Kursverluste von nun an nur noch auf max. rd. 5 % beziffern + somit als sehr überschaubar einstufen würden.

Den vollständigen Artikel lesen ...