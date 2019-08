Bei Netflix (WKN: 552484) hat sich der Markt deutlich geändert. Die Stimmung ist im vergangenen Monat gekippt und die Baisse könnte auch gerechtfertigt sein. Netflix blieb weit hinter seinem Ziel für Neuabonnenten für das zweite Quartal zurück und es folgten Nachrichten, dass man The Office und Friends an neue Dienste verlieren würde, die noch nicht einmal am Markt sind. Dann kommt noch hinzu, dass ein großer Herausforderer, der im November startet, ein Paket hat, das alte Inhalte, neue Shows und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...