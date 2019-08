Under Armour (WKN: A0HL4V) wurde von bullischen Analysten einst als "next Nike" gefeiert. Danach verblasste das Unternehmen jedoch und die Aktie verlor in den letzten fünf Jahren die Hälfte ihres Werts. Schauen wir doch mal, wie es dazu kommen konnte, und ob die nächsten fünf Jahre besser laufen werden oder nicht. Under Armour hat in den letzten fünf Jahren mehrere große Fehler gemacht. Zuerst war der Gründer und CEO Kevin Plank versessen darauf, dass UA ein Technologieunternehmen sei und nicht ...

