Mit einer Marktkapitalisierung von rund 100 Mrd. US-Dollar ist NextEra Energy (WKN: A1CZ4H) einer der größten Energieversorger in den USA. Der Konzern konnte so groß werden, indem er schlicht viele Dinge richtig gemacht hat. Aber ist dieser Branchenführer heute noch ein sinnvoller Kauf? Schauen wir uns doch mal die wichtigsten Faktoren an. Auf der Sonnenseite NextEra Energy besitzt das größte regulierte Stromversorgungsunternehmen in den Vereinigten Staaten: Florida Power & Light. Diese Einheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...