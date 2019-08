Dass der neue Premierminister Boris Johnson Großbritannien bis spätestens zum 31. Oktober, notfalls auch ohne Vertrag, aus der Europäischen Union führen möchte, sorgt an den Kapitalmärkten für Unverständnis, bietet Investoren nun jedoch zahlreiche Chancen.? EU-Austritt am 31. Oktober ? No-Deal-Brexit höchst wahrscheinlich ? Günstige Chancen bei UK-AktienDer neue Premierminister - und Nachfolger von Theresa May - Boris Johnson hat sich dazu verpflichtet, den Austritt des noch Vereinigten ...

