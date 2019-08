Die "Hessische Niedersächsische Allgemeine" zu Union und SPD:

"Dass CDU-Chefin Anngret Kramp-Karrenbauer über die Ausgrenzung von Konservativen fantasiert, stärkt nur die Alternative; Kretschmer kann sich bedanken. Wenn die AfD aber im Osten triumphiert, dann nicht, weil sie so überzeugend ist, sondern weil die CDU es so wenig ist. Die SPD gibt kein besseres Bild ab. Ob ihr nach teuren Rentengeschenken und der Umwandlung des Solis zur Reichensteuer Nummmer Eins noch eine Reichensteuer Nummer Zwei helfen wird, ist zweifelhaft. Außerdem ist die Vermögenssteuer in der Koalition genauso wenig vereinbart wie die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung. Das ist der SPD offensichtlich egal. Steht die Sonne tief, werfen auch Zwerge lange Schatten."/be/DP/fba

AXC0017 2019-08-26/05:35