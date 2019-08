PASSAU (AFP)--Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt hat sich offen für ein rot-rot-grünes Bündnis auf Bundesebene gezeigt. "In meinem Heimatland Thüringen ist dieses Bündnis sehr erfolgreich", sagte die Bundestagsabgeordnete der "Passauer Neuen Presse" (Montagsausgabe). Für den Bund sei das Entscheidende, eine "beherzte, klare und große Antwort auf die Klimakrise" zu geben. "Dafür stehen wir und dafür stehen wir auch bereit." Zugleich betonte Göring-Eckardt, von "Spekulationen" über Bündnisse halte sie wenig. "Bündnisse werden auch nicht gewählt, sondern Parteien, die für etwas stehen." In Bremen hatte kürzlich die erste rot-grün-rote Landesregierung in einem westdeutschen Bundesland die Arbeit aufgenommen. Bei den Sozialdemokraten haben sich mehrere Vertreter offen für ein solches Bündnis auch auf Bundesebene gezeigt, unter ihnen die kommissarische SPD-Chefin Malu Dreyer und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil.

