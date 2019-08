DAX und Co starten mit deutlichen Verlusten in die neue Handelswoche. Der heimische Leitindex droht unter die Marke von 11.500 Punkten zu fallen. Die Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China bleibt dabei das Top-Thema auf dem Parkett der Frankfuter Wertpapierbörse. China versucht im Handelskrieg mit den USA nach der Eskalation am Freitag die Wogen wieder etwas zu glätten. "Wir sind gewillt, die Probleme durch Beratungen und Kooperationen mit einer ruhigen Haltung zu lösen", sagte Liu ...

