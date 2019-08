Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Nachdem China im Handelsstreit mit den USA die nächste Eskalationsstufe betrat, ging es für den DAX am Freitag Nachmittag deutlich abwärts. Er schloss über 200 Punkte unter seinem Tageshoch und damit auch unter der 200-Tage-Linie. Das Minus betrug 1,2 Prozent. Marktidee: S&P 500. Der S&P 500 bewegt sich in einem intakten mittel- und langfristigen Aufwärtstrend. Im Rahmen der letzten Aufwärtswelle ist er bis auf ein neues Rekordhoch bei 3.028 Punkten vorgestoßen. An der dort befindlichen wichtigen Ziel- und Widerstandsregion startete Ende Juli eine Abwärtskorrektur. Vergangenen Freitag ging es auch für ihn deutlich abwärts. Er verlor rund 2,5 Prozent.