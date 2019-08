Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Ströer von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 79 Euro belassen. Das neue Anlagevotum reflektiere den 64-prozentigen Anstieg der Aktie in diesem Jahr, schrieb Analystin Katherine Tait in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Werbevermarkter sei nach wie vor sehr gut positioniert, allerdings seien sämtliche positiven Aspekte bereits angemessen eingepreist./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2019 / 18:44 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0007493991

AXC0047 2019-08-26/08:20