Intuit - jetzt den Pullback als Einstieg nutzen!

Breakout-Pullback Tradingstrategie

Symbol:ISIN:Intuit bietet verschiedene Finanzsoftwares an, die eine Vielzahl komplexer Vorgänge rund ums Thema Finanzen erleichtern. Die Aktie von Intuit befindet sich langfristig im Aufwärtstrend, und ist gerade auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen.Intuit notiert über dem EMA 20 und dem EMA 50. Am Freitag erfolgte der dynamische Breakout aus der Abwärtstrendlinie. Aufgrund der Unsicherheit an den Märkten durch den Trump-Tweet, der die Handelsstreitigkeiten mit China wieder eskalieren ließ, wurde der fullminante Breakout wohl wieder abverkauft. Dreht die Aktie nach dem Pullback wieder nach oben, hätte Intuit gute Chancen ihre dynamische Aufwärtsbewegung weiter fortzusetzen.Den Long-Einstieg könnte man vornehmen, wenn die Aktie von Intuit im Bereich der Abwärtstrendlinie seitlich korrigieren, oder wieder direkt nach oben bouncen würde. Intraday sollte man auf die Ausbildung eines Trading-Setups warten. Den Stopp könnte man unter 271,27 USD setzen, wo auch der EMA 50 verläuft.Meine Meinung zu Intuit ist BULLISCH