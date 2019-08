Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Am Freitag hat der DAX im Kampf um die 200-Tage-Linie mal wieder den Kürzeren gezogen. Zum Handelsende fiel er darunter, nachdem China neue Strafzölle gegen China ankündigte. Auf Wochensicht blieb nur noch ein kleines Plus von 0,4 Prozent übrig. Bei den Einzelwerten geht es heute um Öl (WTI), Bitcoin, Gold, Silber, DAX, ThyssenKrupp und Vonovia. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.