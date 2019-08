Mit teils deutlichen Tagesverlusten verabschiedeten sich die Börsen in Europa und den USA in das Wochenende. Nach einem positiven Start in den wichtigsten europäischen Indizes setzten die Börsen nach einer Meldung zum Handelsstreit Freitag Mittag zu einer rasanten Talfahrt an. Als Reaktion auf die jüngst angekündigten Importzölle der USA auf chinesische Produkte setzt China nun zu Gegenmaßnahmen an und belastet seinerseits weitere ausgewählte US-Importprodukte mit höheren Zöllen zwischen 5 und 10 %, beginnend mit dem 1. September bzw. 15. Dezember. Nach der Veröffentlichung meldete sich umgehend US-Präsident Donald Trump und forderte via Twitter zahlreiche US-Firmen auf, neue Alternativen zu chinesischen Partnerschaften zu ...

