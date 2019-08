=------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- 1. Emittent: Wienerberger AG 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Stimmrechten Erwerb/Veräußerung von Finanz-/oder sonstigen Instrumenten 3. Meldepflichtige Person: Name: BlackRock, Inc. Sitz: Wilmington Staat: U.S.A. 4. Namen der Aktionäre: 5. Datum der Schwellenberührung: 22.8.2019 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person ______________________________________________________________________________ | | |Prozentanteile| | | | | | der | | | | | | Stimmrechte, | | | | |Prozentanteile| die die | | | | | der | Finanz-/ | |Gesamtzahl der| | | Stimmrechte, | sonstigen |Summe von | Stimmrechte | | |die zu Aktien | Instrumente |7.A + 7.B in %|des Emittenten| | |gehören (7.A) |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | |__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________| | Situation am Tag | | | | | | der | 4,33 % | 0,66 % | 4,99 % |116 351 496 | |Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________| |Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 4,91 % | 0,95 % | 5,86 % | | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________| Zwtl.: Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: _____________________________________________________________________________ |A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören________________________________________| | |Anzahl_der_Stimmrechte________|Prozentanteil_der_Stimmrechte_| | | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | |ISIN der Aktien| (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | |_______________|_____2018)_____|____2018)_____|_____2018)_____|____2018)_____| |AT0000831706___|_______________|5_039_602_____|0,00_%_________|4,33_%________| |Subsumme_A_____|__________5_039_602___________|____________4,33_%____________| ______________________________________________________________________________ |B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_| | | | | Anzahl der | | |Art des | | | Stimmrechte die |Prozentanteil der| |Instruments|Verfalldatum| Ausübungsfrist | erworben werden |Stimmrechte | |___________|____________|________________|______können______|_________________| |Aktienleihe|N/A_________|N/A_____________|117_791___________|0,10_%___________| |________________________|__Subsumme_B.1__|117_791___________|0,10_%___________| ______________________________________________________________________________ |B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_| |Art des | | |Physisches |Anzahl der |Prozentanteil| |Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist|oder Cash |Stimmrechte| der | |___________|____________|______________|Settlement__|___________|_Stimmrechte_| |CFD________|N/A_________|N/A___________|Cash________|652_337____|0,56%________| |_______________________________________|Subsumme_B.2|652_337____|0,56%________| 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: ______________________________________________________________________________ | | | | | Direkt | | | | | Direkt | Direkt | gehaltene | | |Ziffer| Name | kontrolliert | gehaltene | Finanz-/ | Total von | | | | durch Ziffer |Stimmreche in | sonstige | beiden (%) | | | | | Aktien (%) |Instrumente | | |______|______________|______________|______________|_____(%)_____|____________| |1 | BlackRock, | | | | | |______|_____Inc._____|______________|______________|_____________|____________| |2 |Trident | 1 | | | | |______|Merger,_LLC___|______________|______________|_____________|____________| | |BlackRock | | | | | | |Investment | | | | | |3 |Management, | 2 | | | | |______|LLC___________|______________|______________|_____________|____________| |4 |BlackRock | 1 | | | | |______|Holdco_2,_Inc.|______________|______________|_____________|____________| | |BlackRock | | | | | | |Financial | | | | | |5 |Management, | 4 | | | | |______|Inc.__________|______________|______________|_____________|____________| |6 |BlackRock | 5 | | | | |______|Holdco_4,_LLC_|______________|______________|_____________|____________| |7 |BlackRock | 6 | | | | |______|Holdco_6,_LLC_|______________|______________|_____________|____________| | |BlackRock | | | | | |8 |Delaware | 7 | | | | |______|Holdings_Inc._|______________|______________|_____________|____________| | |BlackRock | | | | | | |Institutional | | | | | | |Trust Company,| | | | | |9 |National | 8 | | | | |______|Association___|______________|______________|_____________|____________| |10 |BlackRock Fund| 8 | | | | |______|Advisors______|______________|______________|_____________|____________| | |BlackRock | | | | | |11 |Capital | 5 | | | | |______|Holdings,_Inc.|______________|______________|_____________|____________| |12 |BlackRock | 11 | | | | |______|Advisors,_LLC_|______________|______________|_____________|____________| | |BlackRock | | | | | |13 |International | 5 | | | | |______|Holdings,_Inc.|______________|______________|_____________|____________| | |BR Jersey | | | | | |14 |International | 13 | | | | |______|Holdings_L.P._|______________|______________|_____________|____________| | |BlackRock | | | | | | |(Singapore) | | | | | |15 |Holdco Pte. | 14 | | | | |______|Ltd.__________|______________|______________|_____________|____________| |16 |BlackRock | 25 | | | | |______|Cayman_1_LP___|______________|______________|_____________|____________| |17 |BlackRock HK | 15 | | | | |______|Holdco_Limited|______________|______________|_____________|____________| | |BlackRock | | | | | | |Cayman West | | | | | |18 |Bay Finco | 16 | | | | |______|Limited_______|______________|______________|_____________|____________| | |BlackRock | | | | | | |Asset | | | | | |19 |Management | 17 | | | | | |North Asia | | | | | |______|Limited_______|______________|______________|_____________|____________| | |BlackRock | | | | | |20 |Japan Holdings| 22| | | | |______|GK____________|______________|______________|_____________|____________| | |BlackRock | | | | | |21 |Japan Co., | 20| | | | |______|Ltd.__________|______________|______________|_____________|____________|

