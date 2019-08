ALPH SW - Alpiq H1 ber. Ebitda CHF55 Mio NESN SW - Nestlé setzt auf den Veggie-Boom. Der viel kritisierte Schweizer Konzern hat seine Strategie geändert und sich Gesundheit und Nachhaltigkeit verordnet - aus Imagegründen und weil diese Produkte einen Markt mit Zukunft bedienen. (Handelsblatt S. 20) HSBA LN - Für Europas größte Bank, die HSBC, ist Asien der wichtigste Markt. Die Proteste in Hongkong bringen das Geldinstitut in eine Zwickmühle. Sucht es die Nähe zu Chinas Regierung? Oder zu seinen Kunden? (Handelsblatt S. 32) HEN - Henkel senkt Prognose nach schwachem 2. Quartal VNA - Vonovia bestätigt Prognose GJ angesichts Berlin Mietobergrenze MGNK - Mologen plant Umstrukturierung, kürzt Personal auf ein Drittel BAHN - Die Deutsche Bahn hat in den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...