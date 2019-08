FRANKFURT (Dow Jones)--Der Finanzinvestor KKR hat sich beim Medienkonzern Axel Springer eine beträchtliche Beteiligung gesichert. Bis zum Ablauf der nachträglichen Annahmefrist am 21. August um Mitternacht wurden dem Finanzinvestor insgesamt 42,5 Prozent der ausstehenden Aktien angedient, wie KKR und die Axel Springer SE mitteilten. Zusätzlich wurden Vereinbarungen über den Erwerb von 1,04 Prozent der Anteile abgeschlossen.

Das Mindestziel mit einer Annahmeschwelle von 20 Prozent hatte KKR bereits Anfang August erreicht, als das öffentliche Übernahmeangebot über 63 Euro je Aktie auslief. Im Rahmen einer nachträglichen Frist hatten unter anderem die Enkel des Verlagsgründers, Ariane Melanie Springer und Axel Sven Springer, Teile ihrer Aktien angedient. Konkret haben sie Aktien an KKR verkauft, die 3,7 Prozent des Grundkapitals entsprechen. Damit halten sie zusammen noch gut 6 Prozent am Konzern. Insgesamt wurde das Angebot in der nachträglichen Frist für 14,7 Prozent der Anteile angenommen.

Die Axel Springer SE hatte im Juni angekündigt, den Finanzinvestor mit an Bord zu holen und zusammen in digitale Geschäfte zu investieren, sowohl in journalistische als auch Rubrikenangebote. KKR will Springer von der Börse nehmen und hat sich zu einer Haltezeit von mindestens fünf Jahren verpflichtet.

Friede Springer und der ebenfalls am Konzern beteiligte Vorstandschef Mathias Döpfner wollen ihre Anteile behalten. Friede Springer kontrolliert 42,6 Prozent der Anteile, Döpfner 2,8 Prozent.

"Das Ergebnis des Angebots ist ein sehr starkes Fundament für die geplante strategische Partnerschaft mit KKR. Wir konzentrieren uns in den kommenden Monaten auf die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie, die wir weiter beschleunigen werden", sagte Döpfner laut Mitteilung.

Der Vollzug steht weiterhin unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher, außenwirtschaftsrechtlicher und medienkonzentrationsrechtlicher Freigaben. Mit einem Abschluss wird im vierten Quartal diesen oder ersten Quartal nächsten Jahres gerechnet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2019 02:27 ET (06:27 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.