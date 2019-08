Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenschluss verzeichnete der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) Gewinne, so die Analysten der Helaba.Auftrieb hätten Meldungen gegeben, wonach China Importzölle auf amerikanische Waren im Wert von 75 Mrd. USD erheben wolle. Zudem würden die Zölle auf US-Autos ab Dezember wieder in Kraft treten. US-Präsident Trump habe prompt Gegenmaßnahmen in Aussicht gestellt. Trotz der Gewinne sei die Indikatorenlage im Tageschart noch getrübt, denn MACD und Stochastik seien abwärts gerichtet. Höheres Gewicht würden die Analysten allerdings dem ADX beimessen, welcher seinen Zenit wohl überschritten haben dürfte. Dennoch stehe die Juli-Trendlinie bei 179,09 im Test. Die nächste Hürde zeige sich bei 179,66 in Form des Allzeithochs, das Mitte August erreicht worden sei. Erste Haltemarken bestünden bei 177,48 und im Bereich um 177,10. Hier verlaufe die 21-Tagelinie. Die Trading-Range liege zwischen 178,50 und 179,70. ...

