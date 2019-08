Vaduz (ots/ikr) - Am Samstag, 31. August 2019, vertiefen die Maschinisten der Gemeindefeuerwehren ihre praktischen und theoretischen Kenntnisse über die einsatzbezogene Anwendung von grossen Motorspritzen.



Unter der Leitung von Kurskommandant Daniel Marxer aus Eschen, erweitern die Teilnehmer an diesem Kurs ihr Können beim Wassertransport mit grossen Mitteln.



Der Kurs findet in Ruggell statt. Die Vermittlung der Ausbildungslektionen wird im Feuerwehrdepot Ruggell und in der näheren Umgebung durchgeführt.



Kontakt:



Amt für Bevölkerungsschutz

Daniel Marxer, FW-Instruktor

T +423 791 72 92



