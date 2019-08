An der Wiener Börse zeichnet sich am Montag eine Eröffnung mit klaren Kursverlusten ab. Eine Indikation auf den österreichischen Leitindex ATX signalisierte gut eine halbe Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,99 Prozent. Auch die europäischen Leitbörsen wurden deutlich tiefer indiziert.Damit dürfte der ATX direkt an ...

