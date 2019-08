Explosive Stimmung an den Börsen - schlagen die Bären nun zu?

Der Markt bleibt angezählt



Die Bären sind zurück und drücken die Kurse an den interenationalen Börsen gehörig nach unten. Der Handelskrieg zwischen China und den USA spitzt sich weiter zu. Aktuell ist davon auszugehen, dass es wohl noch eine weitere Etage nach unten gehen dürfte. Eventuell läuft die Wall Street sogar Gefahr in einen neuen Bärenmarkt abzugleiten. Worauf Du nun achten must, besprechen wir in unserer heutigen Videoanalyse.



Weitere Videos, Analysen, so wie Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform ratgebergeld.at.