Die Daimler-Aktie verbleibt weiter auf dem Niveau vom 5-Jahres-Tief bei 40,45 Euro (15. August 2019) und hat in der 6-Monats-Betrachtung rund 24% an Wert verloren (1-Jahres-Sicht: -26%). Dabei könnte jetzt eine neue Analystenstudie für neue Impulse sorgen. Denn:Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Daimler von 60 auf 53 Euro gesenkt, aber die Einstufung...

