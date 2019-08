Berlin (ots) - US-Präsident Donald Trump spricht sich für eine Rückkehr Russlands in die G7/G8-Gruppe aus. Die übrigen G7-Staaten einschließlich Deutschlands lehnen das weiter ab, Außenminister Heiko Maas hat den Ost-Ministerpräsidenten, die sich ebenfalls dafür einsetzen, eine klare Absage erteilt.



Dazu erklärt der Fraktionsvorsitzende der AfD im Deutschen Bundestag Alexander Gauland:



"Die Wiederaufnahme Russlands in die G7- beziehungsweise G8-Gruppe ist überfällig. Sie ist auch im deutschen und europäischen Interesse. Die Sanktions- und Ausgrenzungspolitik gegenüber Moskau ist eine Sackgasse und hat außer beträchtlichem wirtschaftlichem Schaden vor allem für deutsche Unternehmen nichts bewirkt. Strittige Fragen und gemeinsame Probleme können nur durch Dialog auf Augenhöhe gelöst werden. Die Bundesregierung hat in Biarritz wieder einmal eine Chance verpasst."



Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel sagt zu diesem Thema:



"Die Passivität und Einfallslosigkeit, mit der diese Bundesregierung Deutschland auf der internationalen Bühne marginalisiert, ist erschütternd. Statt die Vorlage des US-Präsidenten aufzugreifen und die Gelegenheit zur Korrektur einer falschen und schädlichen Politik wahrzunehmen, taucht die Kanzlerin auf Abruf ab, und ihr überforderter Außenminister versteckt sich hinter Phrasen. Wer internationale Formate wie G7 nicht nutzt, um für eigene Interessen zu werben, beherrscht offenbar das kleine Einmaleins der Diplomatie nicht."



