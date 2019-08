Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die deutsche Wirtschaft schwächelt, weil das Verarbeitende Gewerbe unter Druck steht, so die Analysten der Helaba.Nicht nur die Verunsicherung wegen des näher rückenden "Brexits" und des Handelskonfliktes belaste, auch die in den letzten Jahren gestiegenen Kosten (v.a. Lohnstückkosten) und der Fachkräftemangel würden die Entwicklung hemmen. Stimmungsindikatoren hätten sich in der Folge und ungeachtet der weiterhin extrem expansiven Geldpolitik, die die Finanzierungskosten der Unternehmen auf niedrigem Niveau halte, abgeschwächt. ifo Geschäftsklima Deutschland und Einkaufsmanagerindices hätten im Juli Mehrjahrestiefs erreicht und auch Investorenumfragen wie die von ZEW und sentix hätten deutlich nachgegeben. ...

