Guten Morgen,die Chinesen haben Fed-Chef Powell am Freitag die Show gestohlen. Fast könnte der Eindruck entstehen die Ankündigung neuer Zölle auf US-Produkte war vom Zeitpunkt her präzise getimt um die Märkte vor den Augen Trumps Wähler zu destabilisieren. Denn Zölle auf Agrarprodukte treffen genau die Zielgruppe des Präsidenten, den Farmer im mittleren Westen der USA. Trumps übliche Reaktion per Twitter heizte die Stimmung weiter an.An den Börsen liegt der Pegel der Frustration diese Woche damit auf ähnlich hohem Niveau wie die sommerlichen Temperaturen. Es stellt sich die einfache Frage was notwendig ist um dem zu begegnen und sich entsprechend zu positionieren:Relative Stärke sollte gekauft werden. Aktien, Branchen und Anlageklassen die sich etwas mehr vom politischen Gerangel lösen können sind erste Priorität. Dazu gehören Gold und Edelmetalle ebenso wie stabile Standardwerte, siehe BörseToGo vom Freitag. Aber auch Besonderheiten wie SALESFORCE: Der US-Software-Hersteller hat mit einem optimistischen Ausblick überrascht und hob zudem die Prognose für den Erlös im gesamten Geschäftsjahr an. Der Kurs legte am Freitag in New York um mehr als 5 % zu. Wir gehen diese Woche noch im Detail darauf ein. HELLOFRESH, WASTE MANAGEMENT, LIVE NATION ENTERTAINMENT, LOGITECH oder MOWI sind gleichfalls solche Beispiele unserer laufenden Empfehlungen die sich bislang gut von den geo-politischen Manövern absetzen konnten. Schwerpunkt bleiben über den Herbst denn auch solche intakten Stories!

