Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Eine Konsolidierung in der Stahlbranche scheint unvermeidlich. Deshalb wollen sich ThyssenKrupp mit Tata Steel zusammenschließen. Diese Fusion ist aber bekanntlich geplatzt. Deshalb rückt nun Klöckner & Co. in den Fokus des Interesses. Maximilian Völkl vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.