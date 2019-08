Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Im Tageshoch notierte der DAX am Freitag über 11.800 Punkten. Am Nachmittag kündigte China dann aber neue Strafzölle für amerikanische Produkte an. Daraufhin fiel der DAX deutlich ins Minus. Am Ende ging er 1,2 Prozent schwächer aus dem Handel. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl im Gespräch mit Moderatorin Cornelia Eidloth. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:30 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.