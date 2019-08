FRANKFURT (Dow Jones)--Der große Ausverkauf zur Eröffnung am Montag ist an Europas Börsen ausgeblieben. Stützend wirken offenbar Aussagen von US-Präsident Donald Trump am Rande des G7-Gipfels in Biarritz. Demnach will Peking eine "Rückkehr an den Verhandlungstisch". Ob die Worte Trumps länger wirken, bleibt abzuwarten, ist die Stimmung doch schwer angeschlagen wegen der sich immer schneller drehenden Eskalationsspirale im Handelsstreit zwischen China und den USA.

Der DAX verliert im frühen Geschäft 0,1 Prozent auf 11.598 Punkte, der Euro-Stoxx-50 tendiert kaum verändert bei 3.334 Punkten. Trump hatte am Freitag mit Gegenmaßnahmen auf die Gegenmaßnahmen der Chinesen reagiert. Damit wird die Lose-Lose-Situation für den Welthandel immer offensichtlicher, heißt es dazu aus dem Handel. Trump erklärte zudem, die USA seien auf China nicht angewiesen. Wie erwartet ohne nennenswerte Ergebnisse ging derweil der G7-Gipfel in Frankreich zu Ende.

Keine Akzente setzt die Bekanntgabe des ifo-Geschäftsklimaindex. Der Index ist im August auf 94,3 von 95,7 gefallen und damit stärker als die Erwartung von 95,1 Prozent. Die Hinweise auf eine Rezession in Deutschland verdichteten sich, heißt es.

Mietendeckelung drückt auf den Sektor

Zur Zurückhaltung der Anleger bei den deutschen Immobilienwerten führen die geplanten Mietendeckelungen. Zwar sei ein Deckel bei rund 8 Euro für den Quadratmeter bislang nur für Berlin vorgeschlagen worden, dies könnte sich aber auf das Land ausdehnen, heißt es. Vonovia kritisierte bereits die Pläne zum Schutz von Mietern. Im Fall der Umsetzung der Berliner Pläne sollen die Mittel für die Modernisierung von Berliner Wohnungen zusammengestrichen werden, drohte der Konzern.

Wie Berliner Morgenpost und Tagesspiegel berichten, sieht der Entwurf von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) vor, dass Berliner Mieter, die in einem vor 2014 gebauten Haus wohnen, künftig monatlich nicht mehr als 7,97 Euro pro Quadratmeter an Kaltmiete zahlen sollen. Mitte Juni hatte der rot-rot-grüne Senat Eckpunkte für einen Mietendeckel beschlossen, wonach die Mieten fünf Jahre lang eingefroren werden sollen. Vonovia fallen 2 Prozent, Ado 3,2 Prozent und Deutsche Wohnen 3,7 Prozent.

Third Point soll bei Essilorluxottica eingestiegen sein

Essilorluxottica ziehen in Paris um 1,5 Prozent an. Kurstreiber sind hier Presseberichte, der Hedge-Fonds Third Point habe eine Beteiligung an dem Unternehmen aufgebaut. Der Fonds ist als aktivistischer Investor bekannt und könnte sich damit in den laufenden Machtkampf zwischen den italienischen und französischen Unternehmensteilen einmischen.

Positiv reagiert die Börse auf die Zahlen von Akasol (plus 5,6 Prozent). Wie erwartet hat der Batteriehersteller operativ deutlich zugelegt. Der Ausblick auf Umsatz- und Margenanstieg wurde bestätigt.

Für die Ströer-Aktie geht es nach einer angeblichen Herunterstufung durch Goldman Sachs um 4,4 Prozent nach unten.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.334,23 0,00 -0,02 11,09 Stoxx-50 3.064,64 -0,14 -4,41 11,04 DAX 11.597,64 -0,12 -13,87 9,84 MDAX 24.889,02 -0,60 -150,92 15,29 TecDAX 2.706,37 -0,52 -14,13 10,46 SDAX 10.531,28 -1,10 -116,90 10,75 FTSE 0,00 0,00 0,00 5,45 CAC 5.331,91 0,09 5,05 12,71 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,67 0,00 -0,91 US-Zehnjahresrendite 1,46 -0,08 -1,22 DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Fr, 17:17 EUR/USD 1,1145 -0,0% 1,1148 1,1124 EUR/JPY 117,57 +0,5% 120,87 117,53 EUR/CHF 1,0860 +0,2% 1,1025 1,0882 EUR/GBR 0,9075 -0,1% 0,8975 0,9074 USD/JPY 105,25 +0,3% 107,74 105,65 GBP/USD 1,2270 -0,0% 1,2500 1,2258 USD/CNY 7,1446 +0,7% 7,0961 7,0895 Bitcoin BTC/USD 10.323,00 3,40 10.327,25 10.411,25 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,55 54,17 -1,1% -0,62 +11,5% Brent/ICE 58,81 59,34 -0,9% -0,53 +6,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.543,85 1.526,71 +1,1% +17,14 +20,4% Silber (Spot) 17,66 17,42 +1,3% +0,23 +13,9% Platin (Spot) 862,08 858,69 +0,4% +3,39 +8,2% Kupfer-Future 2,54 2,53 +0,3% +0,01 -4,1% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2019 04:18 ET (08:18 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.