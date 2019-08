Köln (ots) - Die Mediengruppe RTL startet für das im Dezember letzten Jahres gestartete General Interest Portal RTL.de eine große Imagekampagne. Kernelement der Kampagne ist ein Imagespot, der mit dem Claim "Nachrichten, die bewegen" in reichweitenstarken TV-Umfeldern die gesamte Zielgruppe anspricht und auf RTL.de aufmerksam macht. Darüber hinaus setzt die Mediengruppe RTL auf Digital-out-of-Home Aktivitäten. Diese greifen die eigens für RTL.de entwickelte neue Bildsprache auf, eine Mischung aus animierten Bildern und sich bewegenden Grafiken. Bei der Imagekampagne setzt das Marketing-Team unter anderem auf die gesamte lineare und digitale Promotion-Power der Mediengruppe RTL mit rund 65 Millionen Zuschauern im TV, rund 34 Millionen Unique User sowie mehr als 30 Millionen Facebook-Fans mit ihren digitalen Angeboten sowie auf weitere Maßnahmen. Dabei ist der Einsatz eines Bruttomediavolumens im einstelligen Millionen Euro Bereich geplant.



Jan Rudolph, Chefredakteur Digital: "Jeder weiß, dass Nachrichten nicht immer positiv sind. Unser journalistischer Leitgedanke für RTL.de ist es dennoch, immer mit positiver Grundhaltung einen konstruktiven Blickwinkel aufzuzeigen. Unsere Geschichten sollen unterhalten, informieren und überraschen. Deswegen erweitert unsere Kampagne den Begriff Nachrichten und zeigt, wie vielfältig Nachrichten sein können und dürfen. Unser Ziel ist es, damit Lust auf genau die News zu machen, die wir für die User von RTL.de rund um die Uhr produzieren."



Unter dem Claim "Nachrichten, die bewegen" zeigt der TV-Spot, wie RTL.de mit einem bewusst konstruktiven Ansatz für seine überwiegend weibliche Zielgruppe Nachrichten produziert. In den animierten Spots stellt das Marketing-Team den Kontext dar, unter welchem Selbstverständnis das Redaktions-Team von RTL.de die News veröffentlicht. Werbeflächen werden dabei mit unterschiedlichen Animationen teils mit tagesaktuellen News produziert. Zusätzlich positioniert die Mediengruppe RTL sowohl den Clip, als auch die Animationen auf Social-Media-Plattformen und Sites der Mediengruppe RTL. Die Spots und Werbeflächen sind vom Marketing Team der Mediengruppe RTL in Zusammenarbeit mit Agentur BDA Creative GmbH realisiert worden.



Laut IVW erreichte RTL.de bereits im ersten Halbjahr nach dem Start in den monatlichen Ausweisungen mit bis zu 70,6 Millionen Visits mehrmals die Top 10 der deutschen Nachrichten-Angebote. Im Juli erzielt RTL.de bei der AGOF mit 15,28 Millionen Unique User bereits zum dritten Mal in Folge einen neuen Rekordwert. Das neue Konzept mit positiven, brandsafen und hochwertigen Umfeldern bei der neuen RTL.de kommt auch bei den Werbetreibenden sehr gut an, entsprechend haben sich auch die Werbeumsätze sehr positiv entwickelt. Das Angebot wird von der AdAlliance vermarktet.



Hintergrund:



Im Dezember vergangenen Jahres startete die Mediengruppe RTL das neue General Interest Portal RTL.de. Das Informations- und Unterhaltungsangebot berichtet mit exklusiv und eigens für das Angebot produzierten Videos und Inhalten über Themen, die ganz Deutschland bewegen. Dabei informiert die Redaktion über das aktuelle Tagesgeschehen sowie die einzigartigen, exklusiven Inhalte aus den Programmen der Mediengruppe RTL Deutschland. RTL.de liefert Geschichten, die ganz Deutschland bewegen und eine überwiegend weibliche Zielgruppe ansprechen. Schwerpunkte sind dabei die großen TV-Show- und Serienerfolge, sowie unterhaltende Storys aus der Welt der Stars, Nachrichten sowie Lifestyle-, Service- und Ratgeber-Informationen.



TV Spot, animierte Spots sowie Bilder der Kampagne finden Sie in unserem Newsroom: http://on.rtl.de/1/RTLdeImagekampagne



