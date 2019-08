Original-Research: NanoFocus AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu NanoFocus AG Unternehmen: NanoFocus AG ISIN: DE0005400667 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 1,70 Euro Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker Begonnene Neuausrichtung soll die Basis schaffen für nachhaltiges profitables Wachstum; Für das GJ 2019 wird ein Umsatz auf nahezu Vorjahresniveau und eine deutliche Ergebnisverbesserung erwartet; Eine stärkere Kundenbetreuung, Pilotprojekte und OEM-/Vertriebspartnerschaften sollen sich zukünftig als Wachstumstreiber erweisen; Kursziel: 1,70 EUR (bisher: 2,45 EUR); Rating: Kaufen Das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 des NanoFocus-Konzerns war geprägt von einer Konsolidierung, sowie der eingegangenen Mahr-Vertriebskooperation im Bereich der Standard- und Laborsysteme, die eine Implementierung neuer Prozesse nach sich gezogen hat. Die Konsolidierung beinhaltete unter anderem eine Verschlankung und Kostenoptimierung auf allen Unternehmensebenen sowie bilanztechnische Bereinigungen. Aufgrund der im vergangenen Geschäftsjahr weiterhin unbefriedigenden Ertragssituation der Technologiegesellschaft, kam es gegen Ende des Geschäftsjahres zu einem Vorstandswechsel. Ab dem 1. Januar 2019 leitet Herr Michael Trunkhardt, als Alleinvorstand, den NanoFocus-Konzern. Durch diesen Schritt soll die Konsolidierungsphase des Unternehmens und zugleich die parallel verlaufende Neuausrichtung konsequent fortgeführt werden. Mit Herrn Trunkhardt verfügt NanoFocus nun über einen sehr erfahrenen Unternehmer mit langjähriger Branchenerfahrung in leitenden Positionen. Auf Erlösebene musste NanoFocus im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 einen Umsatzrückgang um 4,7% auf 11,28 Mio. EUR (VJ: 11,82 Mio. EUR) hinnehmen. Die Umsatzerlöse wurden hierbei hauptsächlich von den Segmenten Standard/ Labor und Automotive (Mobility) getragen. Bedingt durch eine rückläufige Umsatzentwicklung und verschiedener ergebnisbelastender Effekte, welche insbesondere eine außerplanmäßige Abschreibung im Volumen von 0,98 Mio. EUR betreffen, wurde ein Nettoergebnis in Höhe von -2,76 Mio. EUR erwirtschaftet (VJ: -4,81 Mio. EUR). NanoFocus ist im April des vergangenen Geschäftsjahres 2018 eine Vertriebspartnerschaft mit einem weltweit führenden Fertigungsmesstechnikunternehmen, der Mahr GmbH, eingegangen. Dieser strategische Partner ist zugleich mit einer aktuellen Beteiligungsquote von 29,8% auch Großaktionär der NanoFocus AG. Im Rahmen der Kooperation hat die Mahr GmbH die weltweiten exklusiven Vertriebsrechte für alle Produkte des Standard- und Laborbereichs erhalten. NanoFocus kann hierdurch vom weltweiten Zugang und der 'Vertriebspower' dieser führenden Messtechnikgesellschaft profitieren. Wir rechnen für das aktuelle Geschäftsjahr 2019 mit Konzernumsatzerlösen in Höhe von 11,54 Mio. EUR und damit mit einem leichten Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr. Für die nachfolgenden Geschäftsperioden erwarten wir einen weiteren Konzernumsatzanstieg auf 11,92 Mio. EUR (2020) und anschließend auf 12,43 Mio. EUR (2021). Aufgrund von erwarteten Skaleneffekten und einer fortlaufenden Kostenoptimierung sollte im Zuge des Umsatzwachstums eine überproportionale Ergebnisentwicklung erzielt werden können. Somit kalkulieren wir für das laufende Geschäftsjahr 2019 mit einem EBITDA von 0,35 Mio. EUR. In den Folgejahren sollte das operative Ergebnis weiter deutlich zulegen auf 0,85 Mio. EUR (2020) sowie anschließend auf 1,34 Mio. EUR (2021). Vor dem Hintergrund der reduzierten Prognosen für die GJ 2019-2021 haben wir unser Kursziel für die NanoFocus AG gesenkt. Der faire Wert auf Grundlage unseres DCF-Modells beträgt nun 1,70 EUR je Aktie (zuvor: 2,45 EUR). Auf Basis des aktuellen Kursniveaus ergibt sich daraus aber unverändert das Rating Kaufen. Durch die Optimierung des Geschäftsmodells, einer stärkeren Fokussierung auf einzelne Zielbranchen sowie dem Ausbau von OEM-/Vertriebspartnerschaften sollte im laufenden Geschäftsjahr eine deutliche Ergebnisverbesserung gelingen und mittelfristig ein nachhaltiges profitables Wachstum realisiert werden können. Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (4,5a,6a,7,10,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung Datum (Zeitpunkt)Fertigstellung: 26.08.19 (09:58 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 26.08.19 (10:30 Uhr)

